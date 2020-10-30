تونس تحقق في وجود تنظيم «المهدي» تبنى هجوم نيس

ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أن تونس فتحت تحقيقًا للتحري في حقيقة ومصداقية وجود تنظيم يدعى "المهدي بالجنوب التونسي" تبنى الهجوم الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية.ونقلت الوكالة عن القاضي محسن الدالي قوله إن "التحقيق بدأ بعد رصد تدوينه على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى تبني العملية".وكان شخص يحمل سكينًا قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة بمدينة نيس، أمس الخميس، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وينقل للمستشفى، وقام منفذ الهجوم بذبح إحدى السيدات تبلغ من العمر 70 عامًا داخل الكنيسة وفصل رأسها عن جسدها، إضافة إلى قتل رجل يبلغ من العمر 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 30 عامًا والتي كانت تتواجد بإحدى الحانات القريبة من موقع الهجوم.