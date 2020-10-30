رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على مواعيد مكتبة الإسكندرية 2020

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:57 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
شيماء حسين
طباعة

يرصد "الدستور" مواعيد مكتبة الإسكندرية 2020 فهي مكتبة عريقة تحوى أمهات الكتب في العالم القديم والتي وصل عددها إلى 2 مليون مجلد، أبرزها أعمال هوميروس ومكتبة أرسطو. اختلف العلماء على حقيقة مشيدها ما بين الإسكندر الأكبر وبطليموس الأول منذ 23 قرنا، تعرضت خلالها للعديد من الحرائق.

مواعيد مكتبة الإسكندرية 2020

يحرص الباحثون على زيارة مكتبة الإسكندرية للاستفادة بالمعلومات الهائلة التي تحويها مجموعة من أمهات الكتب حيث تعد رابع مكتبة فرنكفوفية في العالم، يبلغ عدد طوابقها 11 طابقا منها 4 تحت سطح الأرض و7 فوقها ويبلغ ارتفاع المبنى 44 مترا، وعدلت إدارة مكتبة الإسكندرية مواعيد فتحها أمام الجمهور عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:30 صباحا إلى 30 : 3 عصرا، حيث كانت جميع أيام الأسبوع بمواعيد مختلفة من الأحد إلى الخميس من 10 صباحا حتى 7 مساء ويوم الجمعة من 2 ظهرا إلى 7 مساء.

 مكتبات ومتاحف مكتبة الإسكندرية

تحتوى مكتبة الإسكندرية على 7 مكتبات متخصصة هى ( مكتبة المواد السمعية والبصرية، ومكتبة المكفوفين، ومكتبة الأطفال، ومكتبة النشء، ومكتبة المواد الميكروفلمية، مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة ومكتبة الخرائط)، كما تضم 3 متاحف هم (متحف الآثار ومتحف تاريخ العلوم ومتحف المخطوطات الذي يعد أحد المراكز الأكاديمية الملحقة بمكتبة الإسكندرية وينقسم إلى الأوعية النادرة ونفائس المقتنيات، وقسم العرض المتحفي وقسم المكيروفيلم)، و قاعة استكشافات ومعارض عملية للأطفال.

معارض مكتبة الإسكندرية ومراكزها البحثية

قبل معرفة مواعيد مكتبة الإسكندرية 2020 يجب على الباحثين أن يعرفوا أن مكتبة الإسكندرية  تحوى 9 معارض دائمة هي "معرض عبر العصور ومعرض شادي عبد السلام، وروائع الخط العربي وتاريخ الطباعة كتاب الفنان والآلآت الفلكية ومحيى الدين حسين وأعمال الفنان عبد السلام عيد، مجموعة رعاية النمر"، و7 مراكز بحثية هم مركز توثيق التراث الحضاري والخطوط والكتابة والعلوم المعلوماتية ودراسات الإسكندرية والبحر الأبيض المتوسط، والفنون والبحوث العليمة ومنتدى الحوار.


اقرأ أيضا 

مكتبة الإسكندرية تستقبل السفير البريطاني

محاضرة عن دور بنك المعرفة فى إتاحة المعلومات في مكتبة الإسكندرية 


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

«كاف» يعلن إصابة أحمد أحمد بفيروس «كورونا»

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي أفريقيا لأجل غير مسمى

الصور

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

الأكثر قراءة

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

الأمن يكشف مفاجأة فى واقعة «طفل ميكروباص أسيوط»

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب اليونان

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

ارتفاع ضحايا إعصار «زيتا» في أمريكا لـ6 أشخاص

خبير روسي: حيوان المنك يمكن أن يكون ناقلا لكورونا

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
المزيد

الثقافة

«الكتاب هو الحل».. جديد محمد سيد ريان

«البقية في حياة شخص آخر»..ديوان جديد للعراقى عامر الطيب

الملكية الفكرية وصون التراث الثقافي غير المادي.. ندوة بالأعلى للثقافة

«كوكاتوغرافيا» معرض للفنان محمد المصري بجاليري أبونتو