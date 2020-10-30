تعرف على مواعيد مكتبة الإسكندرية 2020

يرصد "الدستور" مواعيد مكتبة الإسكندرية 2020 فهي مكتبة عريقة تحوى أمهات الكتب في العالم القديم والتي وصل عددها إلى 2 مليون مجلد، أبرزها أعمال هوميروس ومكتبة أرسطو. اختلف العلماء على حقيقة مشيدها ما بين الإسكندر الأكبر وبطليموس الأول منذ 23 قرنا، تعرضت خلالها للعديد من الحرائق.

مواعيد مكتبة الإسكندرية 2020

يحرص الباحثون على زيارة مكتبة الإسكندرية للاستفادة بالمعلومات الهائلة التي تحويها مجموعة من أمهات الكتب حيث تعد رابع مكتبة فرنكفوفية في العالم، يبلغ عدد طوابقها 11 طابقا منها 4 تحت سطح الأرض و7 فوقها ويبلغ ارتفاع المبنى 44 مترا، وعدلت إدارة مكتبة الإسكندرية مواعيد فتحها أمام الجمهور عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:30 صباحا إلى 30 : 3 عصرا، حيث كانت جميع أيام الأسبوع بمواعيد مختلفة من الأحد إلى الخميس من 10 صباحا حتى 7 مساء ويوم الجمعة من 2 ظهرا إلى 7 مساء.

مكتبات ومتاحف مكتبة الإسكندرية

تحتوى مكتبة الإسكندرية على 7 مكتبات متخصصة هى ( مكتبة المواد السمعية والبصرية، ومكتبة المكفوفين، ومكتبة الأطفال، ومكتبة النشء، ومكتبة المواد الميكروفلمية، مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة ومكتبة الخرائط)، كما تضم 3 متاحف هم (متحف الآثار ومتحف تاريخ العلوم ومتحف المخطوطات الذي يعد أحد المراكز الأكاديمية الملحقة بمكتبة الإسكندرية وينقسم إلى الأوعية النادرة ونفائس المقتنيات، وقسم العرض المتحفي وقسم المكيروفيلم)، و قاعة استكشافات ومعارض عملية للأطفال.

معارض مكتبة الإسكندرية ومراكزها البحثية

قبل معرفة مواعيد مكتبة الإسكندرية 2020 يجب على الباحثين أن يعرفوا أن مكتبة الإسكندرية تحوى 9 معارض دائمة هي "معرض عبر العصور ومعرض شادي عبد السلام، وروائع الخط العربي وتاريخ الطباعة كتاب الفنان والآلآت الفلكية ومحيى الدين حسين وأعمال الفنان عبد السلام عيد، مجموعة رعاية النمر"، و7 مراكز بحثية هم مركز توثيق التراث الحضاري والخطوط والكتابة والعلوم المعلوماتية ودراسات الإسكندرية والبحر الأبيض المتوسط، والفنون والبحوث العليمة ومنتدى الحوار.





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