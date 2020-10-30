حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط علي شن حملات مكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع مدينة أسيوط وإزالة الحواجز الثابتة والمتحركة المنشرة بعدد من الشوارع على جانبي الأرصفة وتتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات.وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعدى على حرمه الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة مما يترتب عليه وجهة غير حضارية، مؤكدا أنه هذه الحملات تأتي استكمالًا لخطة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الإنضباط لإيجاد السيولة المرورية وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي.وشنت الوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط عدة حملات دورية لإزالة الحواجز والكتل الخرسانية المنتشرة بجوار الأرصفة بالشوارع وإزالة كافة الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية بمشاركة مسئولي الأشغالات والتنظيم.وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب إنه تم شن حملة مكبرة شملت شوارع حبيب باشا شنوده ومنطقه السادات وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا" وشارع محمد علي مكارم وتم رفع كافه الاشغالات بالشوارع وتوجيه إنذرات للمحلات المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية مؤكدًا على استمرار الحملات تنفيذًا لتكيلفات المحافظ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشار أيمن محروس رئيس حي شرق إلى إنه بناءا على توجيهات محافظ أسيوط تم تنفيذ عدة حملات على بعض المناطق منها تقسيم الأمريكان بفريال وشارع الثورة ومنطقة الحمراء وتقسيم إلياس وشارع محمود رشوان والجلاء وتم إزالة جميع الحواجز الثابتة والمتحركة من هذه الشوارع وتحميل سيارتين ربع نقل بالحواجز الحديدية والخرسانية لافتا إلى استمرار الحملات بنطاق الحي حتى لا تعود الاشغالات إلى الشوارع مرة أخرى.