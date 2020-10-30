الجزائر: كل الخيارات مطروحة لمكافحة كورونا

قالت الحكومة الجزائرية، الخميس، إن كل الخيارات واردة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بما فيها الحجر الصحي الكلي أو الجزئي والمزيد من القيود، نظرا لارتفاع عدد الإصابات المتواصل منذ أسابيع.وجاء في بيان الحكومة الجزائرية تذكير بأنها "لاحظت تسجيل تراخٍ في اليقظة، من شأنه ألا يسهم في التحكم في الوضع الصحي الذي لا يزال مرهونًا بانضباط كل واحد منا لتجنب تدهوره"، وأضاف البيان: "تجدد الحكومة توصياتها بضرورة التحلي بالحذر، وتدعو المواطنين مرة أخرى إلى مواصلة الصرامة في تطبيق كافة تدابير الحماية، والتباعد الجسدي، والنظافة التي تظل السّبل المثلى للقضاء على هذا الوباء".يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي سجل أمس الخميس في الجزائر هو 306 إصابات، أما الوفيات المسجلة ذلك اليوم فبلغت 8.