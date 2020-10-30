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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: الأمن يستدعي مرشحين لمخالفتهم الدعاية الانتخابية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
قوات الأمن الأردنية،
قوات الأمن الأردنية،
وكالات
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استدعت قوات الأمن الأردنية، اليوم الجمعة، عددا من المرشحين للانتخابات البرلمانية العامة، إثر مخالفات متعلقة بأوامر وزارة الدفاع وبالدعاية الانتخابية.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن الأجهزة الأمنية استدعت عددا من المرشحين في الكرك، وإربد، وعمان، والرمثا، وذلك بناء على طلب الهيئة المستقلة للانتخاب، إثر مخالفة أوامر الدفاع والتعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية الانتخابية والمقرات.

وأكدت الهيئة متابعتها مدى التزام المرشحين بالتعليمات التنفيذية، داعية كل من شاهد خرقا أن يبلغ الهيئة به عبر الرقم المجاني 117100.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في الأردن في العاشر نوفمبر المقبل، لاختيار البرلمان الأردني التاسع عشر.

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