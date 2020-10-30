فرنسا ترحل 14 أجنبيًا متطرفًا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، اليوم الجمعة، أنه تم ترحيل 14 أجنبيًا متطرفًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.وتوقع درمانان، أن فرنسا قد تشهد مزيدًا من الهجمات خلال الفترة المقبلة، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.وأضاف درمانان، أنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية.من جانب آخر، انتقد درمانان تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة، قائلا إنها تجاوزت الحدود.