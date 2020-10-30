رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا ترحل 14 أجنبيًا متطرفًا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
وزير الداخلية الفرنسي
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان،
مروة عنبر
طباعة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، اليوم الجمعة، أنه تم ترحيل 14 أجنبيًا متطرفًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وتوقع درمانان، أن فرنسا قد تشهد مزيدًا من الهجمات خلال الفترة المقبلة، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف درمانان، أنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية.

من جانب آخر، انتقد درمانان تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة، قائلا إنها تجاوزت الحدود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منحنى خطير.. «الصحة العالمية» عن تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى الشرق الأوسط

ناسا: عينات من «صخرة يوم القيامة» فى طريقها إلى الأرض

مقتل شخص وإصابة آخرين فى «هجوم سكين» بفرنسا.. والسلطات: إرهابى

مريهان حسين تتألق في اليوم السابع من مهرجان الجونة (صور)

الصور

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

الأمن يكشف مفاجأة فى واقعة «طفل ميكروباص أسيوط»

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

تحديد المصدر الرئيسى لعدوى كورونا

ارتفاع ضحايا إعصار «زيتا» في أمريكا لـ 6 أشخاص

ناسا: عينات من «صخرة يوم القيامة» فى طريقها إلى الأرض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 30-10-2020

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
المزيد

الثقافة

مهرجان سماع يختتم فعالياته بالرقص والزغاريد على أضواء «الموبايلات»

«بيت الياسمين» تنشر «هرمس العربي» من حكيم وثني إلى نبي العلم

افتتاح الدورة السادسة من مهرجان طنطا الدولى للشعر.. الليلة

«الأخوة كرامازوف» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر