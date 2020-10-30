ارتفاع ضحايا إعصار «زيتا» في أمريكا لـ6 أشخاص

لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني شخص في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب إعصار "زيتا".وذكرت وزارة الصحة بولاية لويزيانا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية: "أن أول حالة وفاة مؤكدة جراء الإعصار كانت لرجل يبلغ من العمر 55 عاما في نيو أورلينز، بعد أن أصيب بصعقة كهربائية بسبب سقوط خط كهرباء".وأضافت أنه أعقب ذلك وفاة 4 أشخاص في ألاباما وجورجيا جراء سقوط الأشجار على المنازل، كما غرق رجل يبلغ من العمر 58 عاما في ولاية ميسيسيبي، بعد أن حاصرته المياه خلال محاولته تصوير بعض مشاهد الإعصار.يذكر أن إعصار "زيتا" انطلق من البحر الكاريبي كعاصفة استوائية، ثم تحول إلى إعصار مدمر من الفئة الثانية في أقل من 4 أيام، وضرب شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، وسار عبر خليج المكسيك ليضرب الساحل الأمريكي.