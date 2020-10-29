خبير بيئي يكشف دور «البيئة» في إدارة مخلفات قش الأرز

قال الخبير البيئي مجدي علام، إن الجهات المعنية تبذل جهودًا مضنية لإدارة منظومة المخلفات الزراعية لقش الأرز؛ لأن الاستخدام السيئ لها قد يحدث معضلات عدة وخلل بالنظام البيئي يسبب أضررًا جسيمة.وأضاف علام، لـ«الدستور» أن هذا العام يعد الأكثر فى وجود مخلفات زراعية لقش الأرز، ومن ثمّ وفر عدد كبير من الآلات والمعدات، لا سيّما وسائل النقل المختلفة الخاصة بنقل المخلفات من الحقول إلى المزارع والمصانع التى تقوم بتدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل.واختتم الخبير البيئي حديثه: "كان هناك أكبر عدد من المعدات ومواقع التخزين المؤقت لتجميع المخلفات ومن ثم نقلها لمصانع السماد وغيرها، كما نجحت المعدات فى التعامل مع المخلفات في فترة قصيرة وهذا يعد نجاحًا باهرًا فى عملية إدارة منظومة المخلفات الزراعية للقش".