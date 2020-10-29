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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لمسلمي العالم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:04 م
مناسك العمرة
مناسك العمرة
وكالات
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أعلن التليفزيون الرسمي السعودي أن وزارة الحج والعمرة سمحت بقدوم معتمرين من الدول الأخرى.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح المرحلة الثالثة، التي تفتح الباب للمعتمرين من الخارج، ورفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%، والتي تصل طاقتها التشغيلية في اليوم إلى 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل، و19500 زائر.

وذكرت وزارة الحج والعمرة، حسب تغريدات لإمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن باقة معتمري الخارج تشمل تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج المملكة، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وأيضا خدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، والنقل للحرمين باستخدام المركبات المهيأة، بالإضافة إلى خدمة الإسكان في دور الإيواء، وخدمة العمرة الآمنة.

وأشارت إلى أنه تتم الموافقة على 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، ويكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد.

وبالنسبة إلى الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج فهي من 18 إلى 50 عاما، كما فرضت وزارة الصحة تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، صادرة من مختبر موثوق من دولة المعتمر، بحيث لا يتجاوز سريانها 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.

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