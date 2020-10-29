برلماني: رفض الرئيس الإساءة للنبي لقي ارتياحًا كبيرًا من المصريين

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على القضايا والرسائل المهمة التى جاءت فى خطابه التاريخى خلال احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيدًا بالموقف الحاسم والواضح من الرئيس السيسى ورفضه بشكل قاطع الإساءة إلى الأنبياء.وقال "مسعود"، فى بيان له أصدره اليوم، إنه يجب على الرأى العام العالمى أن يعى ما جاء من الكلمات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى، والتى قال فيها بالنص: "هناك كلام كتير ونقاش ولغط كتير واحنا كمسلمين من كمال إيماننا إن إحنا نؤمن بكل الديانات الأخرى ولا يستطيع مسلم أن يقول إنه كامل الإيمان إلا إذا أقر واعترف من صميم قلبه بجميع الرسل.. نحترم جميع الرسل ونوقرهم لأنهم المختارون من قبل الله".ووجه النائب أمين مسعود تحية قلبية إلى الرئيس السيسي لتأكيده على أن الإساءة إلى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة وجرح مشاعر الملايين حتى لو كانت الصورة المقدمة هي صورة التطرف فلا يمكن أن يحمل المسلمون بمفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت ونحن أيضًا لنا حقوق في ألا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا، مؤكدًا أن هذه المواقف من الرئيس السيسى لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.