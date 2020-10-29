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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عمره يوم واحد.. العثور على جثة رضيع بترعة فى قنا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:34 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، وعقب بلاغات من أهالي إحدى القرى، على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر يومًا واحدًا داخل إحدى الترع فى دائرة المركز، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل رضيع عمره يوم ملقاة بإحدى ترع قرية العبادية بدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى لعرضها على الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

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