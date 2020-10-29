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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«الأسقفية» تبدأ مشروع «معًا من أجل تنمية مصر» بالإسكندرية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:41 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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افتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الخميس، فعاليات مشروع "معًا من أجل تنمية مصر" فى منطقتي المنشية وستانلى بمحافظة الإسكندرية بنشاط ترفيهى من خلال رحلة بحرية شارك فيها 40 شابًّا، وبدأت الفعاليات بداية من سبتمبر الماضي فى منطقة الرأس السودا والعجمى.

قدم رامز بخيت المشرف على المشروع خلفية عن العمل خلال السنوات الماضية في محافظة الإسكندرية، كما تحدث عن أهمية الدمج بين الشباب لمحاصرة الفكر المتطرف والتكاتف معًا لأجل تنمية مصر.

تضمن اليوم عددًا من الأنشطة الترفيهية مثل الغناء والألعاب الجماعية، كما تحدث الشباب عن أهمية الاختلاف وكيفية خلق أرضية مشتركة والتعامل كبشر دون النظر إلى المعتقدات الدينية، وأكد الشباب على أهمية السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على آراء الشباب فى المجتمع.

واستعرض المشاركون أنشطتهم التى ينظمها بشكل مشترك كمسلمين ومسيحيين من خلال عروض التمثيل والغناء، وذلك بالتعاون مع الكنيسة الأسقفية بالمنشية وستانلى ومركز أركان الثقافى من خلال إنتاج أفلام عن التعايش المشترك، وذلك ضمن مبادرات مشروع "معًا من أجل تنمية مصر".

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معًا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

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