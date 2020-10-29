معارض كتب تجوب المحافظات.. وتأجيل معرض الأوبرا لمنتصف نوفمبر

أجلت الهيئة العامة للكتاب تنظيم معرض كتاب الأوبرا إلى النصف الأخير من شهر نوفمبر المقبل، والذي كان مقررًا عقده في الأول من الشهر ذاته، حسبما كان قد أعلن عنه من قبل اتحاد الناشرين المصريين.وقال مصدر من داخل الهيئة، لـ"الدستور"، إن سبب التأجيل يعود إلى تنظيم مهرجان الموسيقى العربية في ذات الوقت الذي كان من المقرر أن يقام فيه المعرض، موضحًا أن المعرض كان سينظم في المساحة المخصصة لانتظار السيارات داخل الأوبرا، وهو ما سيعيق عملية الانتظار أثناء فعاليات المهرجان، مضيفًا أن المعرض سيشارك فيه عدد كبير من دور النشر الخاصة إلى جانب قطاعات الوزارة المختلفة.ومن ناحية أخرى، تدرس الهيئة إقامة العديد من المعارض في باقي محافظات مصر، لنشر المعرفة ورفع الوعي، وتشجيع المواطنين على القراءة واقتناء الكتب.وفي السياق ذاته، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من معارض الكتب في قرى محافظات مصر، بعد النجاح الذي حققته مبادرة معرض كتاب القرية، التي جابت قرى محافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي خلال الشهر الماضي.