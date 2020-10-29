روسيا: انتهاء الارتفاع الثانى لكورونا خلال 3 أسابيع

توقع كبير اختصاصي الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية فلاديمير تشولانوف، أن ينتهي الارتفاع الثاني في معدل الإصابات بـ"كورونا" المستجد في روسيا في غضون ثلاثة أسابيع.وقال تشولانوف- في تصريح صحفي اليوم الخميس: "نتمنى ألا تطول مدة هذا الصعود الثاني، الذي من المتوقع أن يكون أطول من سابقه "، مرجحًا أن ينتهي هذا الارتفاع الثاني في غضون ثلاثة أسابيع.وأضاف- في معرض تعليقه على احتمال حدوث موجة ثالثة من الإصابة بفيروس كورونا: "إن البشرية لأول مرة دخلت موسم وباء فيروس سارس مع "كوفيد -19"، ولم يتضح بعد ما سيحدث".