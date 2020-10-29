الشرطة الفرنسية تقتل شخصًا فى أفينون حاول مهاجمة رجلً بسكين

أعلنت الشرطة الفرنسية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن مقتل شخص في مدينة افينيون حاول مهاجمة رجل بسكين، وفقًا لقناة العربية.وارتفعت حصيلة هجوم الطعن في مدينة نيس جنوب شرقي فرنسا، الخميس، إلى 3 قتلى وإصابة عدد آخر بجروح، فيما وصفت السلطات المحلية الحادث بـ"الهجوم الإرهابي".وأفادت وسائل الإعلام بأن الهجوم وقع داخل كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية.وقالت وسائل الإعلام إن اثنين من الضحايا ذبحا داخل الكنيسة، فيما تعرض الثالث إلى الطعن مرات كثيرة، لكنه تمكن من الفرار إلى مطعم قريب، وهو ما سمح بالاتصال السريع بالشرطة التى هرعت على الفور.