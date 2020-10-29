ضبط مسجل لسرقة كابلات من موقع تحت الإنشاء بمدينة نصر

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط مسجل خطر لقيامه بسرقة كابلات كهربائية بأسلوب القطع بالقاهرة.كانت بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد حراس العقارات بقيام شخص بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية بدائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات، قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة باستهدافه وضبطه، وتبين أنه عاطل، مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم حبس جزئى ومستأنف، وبحوزته 3 كابلات كهربائية تزن 30 كيلو جرامًا مجهولة المصدر.واعترف بسرقتها من أحد المشاريع التابعة لمحافظة القاهرة بدائرة القسم بأسلوب (القطع) بقصد بيعها لتجار الخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.