ضبط عصابة سرقة السيارات بالإكراه فى أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية فى استهداف وضبط أخطر العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية في أسوان عقب سرقتهم سيارة بالإكراه.تبلغ لمركز إدفو من أحد المواطنين أنه أثناء قيادته لسيارته وبرفقته تاجر بدائرة المركز اعترضهما 5 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة، وقاموا بتهديدهما بأسلحة نارية واستولوا منهما على السيارة.وتصادف قدوم شقيق المبلغ مستقلًا سيارته وبرفقته تاجر آخر وقيامهم بمطاردة سيارة الجناة، وإطلاق أحد الجناة عيارين ناريين، مما أدى لتعطل سيارة شقيق المبلغ وتعطل سيارة الجناة وتخليهم عنها واستقلالهما لسيارة المبلغ وهروبهم والتمكن من إيقاف السيارة المستولى عليها وتخلى الجناة عنها بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.أكدت تحريات فريق البحث الجنائى، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (عامل مطلوب التنفيذ عليه فى جنحة سرقة، شقى خطر، شقيقان" لهما معلومات جنائية"، عاطل، وجميعهم مقيمون بمحافظة الأقصر.وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديرتى أمن (أسوان – الأقصر)، أمكن ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، وبحوزة المتهم الأول (بندقية آلية- مسدس صوت).واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بأن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة استعارها المتهم الثانى من أحد جيرانه دون علمه، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.