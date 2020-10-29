استدرجها بالحلوى.. حبس متهم بمحاولة اغتصاب طفلة فى نجع حمادى

قررت النيابة العامة لدائرة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة اغتصاب طفلة بمدينة الألومنيوم بمركز نجع حمادي.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، بلاغًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بضبط عامل بمطعم فول بمدينة الألومنيوم بنجع حمادي، بعد محاولته اغتصاب طفلة عمرها 12 عامًا بالمدينة.وكشفت تحريات المباحث عن أن المتهم استدرج الطفلة بتقديم الحلوى لها بعد ذلك حاول اغتصابها، وكشف التقرير الطبي للمجني عليها، أن المتهم حاول اغتصاب الطفلة إلا أنها قاومته ولم ينجح في فعلته، وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.