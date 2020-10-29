2760 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا تسجيل 2760 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في رقم قياسي جديد تسجله البلاد منذ ظهور الوباء على أراضيها مطلع العام الجاري.وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا على مدار الـ24 ساعة الماضية، شفاء 216 مصابا بكورونا ووفاة 36 آخرين، بينما تم نقل 162 مريضًا إلى وحدات العناية المركزة.وأوضحت الوزارة أن البلاد سجلت معدلات إصابة قياسية بكورونا في الأيام الثلاثة الماضية، بنحو أكثر من 220 حالة لكل مائة ألف نسمة. كما زاد معدل الوفيات بنسبة 50٪، مشيرة إلى أن البلاد أصبحت تحتل المرتبة الثانية في منطقة البلقان من حيث الإصابة بالفيروس التاجي والمرتبة ال21 في عموم أوروبا من حيث معدل الوفيات، فبلغاريا هي الدولة العاشرة في الاتحاد الأوروبي والرابعة في البلقان.وفي هذا الشأن، قال الدكتور بويكو بينكوف نائب وزير الصحة البلغاري: "بعيدون عن مناعة القطيع، ومعدلات الإصابة بالمرض أنهكت أقسام الطوارئ لدينا، لذلك دعونا نساعد بعضنا البعض، ونرتدي الأقنعة، ونحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي".