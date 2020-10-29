البابا تواضروس يعلن تعديل موعد اجتماعه الأسبوعي

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تعديل موعد بدء الاجتماع الأسبوعي له ليصبح الساعة السادسة مساءً بدلًا من السابعة، اعتبارًا من الأربعاء المقبل.وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع الأربعاء الأسبوعي، مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى قداسته عظة بعنوان "ثقافة التضرع".وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني في ختام عظته عددًا من النصائح للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".