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القبلة

الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي بالحسين اليوم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
كتب : عمرو رشدى
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تحتفل الطرق الصوفية في الساعة السابعة، مساء اليوم الخميس بمسجد الإمام الحسين، بذكرى المولد النبوى الشريف، وبحضور مشايخ الطرق الصوفية وعدد من علماء التصوف والأزهر الشريف، وكانت الطرق الصوفية قد أعلنت فى وقت سابق عن أن الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام سيقتصر على احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية وذلك للحفاظ على مريدي وأتباع الصوفية من أى مكروه خاصة، مع انتشار فيروس كورونا المستجد القاتل الذي تسبب في منع مواكب واحتفالات الصوفية بالمولد النبوى الشريف هذا العام.

وكشفت مصادر بالطرق الصوفية، عن أن أبرز الأسماء التى ستشارك فى احتفالية المولد النبوى بالحسين، حيث يشارك الدكتور عبدالهادى القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور علي جمعة، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية ومفتي الديار المصرية السابق، والدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة العلمية للطرق الصوفية، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية والشيخ محمد مختار الدسوقي، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، والشيخ الحسين سلامة الراضى، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية، والشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية، والشيخ هاني الإمبابي، شيخ الطريقة الإمبابية.

وأوضحت المصادر، أن الاحتفالية ستشمل قراءة بعض آيات القرآن الكريم ثم كلمات للحضور، ثم فقرة للإنشاد الدينى يقدمها أحمد المبتهلين من منشدي الطرق الصوفية، وتذاع الاحتفالية على التلفزيون المصرى.

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