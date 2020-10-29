إيران تسعى لتخبأة منشآتها النووية تحت الجبال

التقطت الأقمار الصناعية العديد من الصور الجديدة لإعادة بناء إيران منشآتها النووية نطنز التي استهدفت قبل أشهر تحت الأرض.ووفقًا لوكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية، فقد أظهرت الصور أن إيران بدأت بالفعل في بناء محطة لتجميع أجهزة الطرد المركزي بين الجبال تحت الأرض.وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، أكد سابقا للوكالة أن إيران تواصل أيضًا تخزين كميات أكبر من اليورانيوم منخفض التخصيب، لكن لا يبدو أنها تمتلك ما يكفي لإنتاج سلاح حتى الآن.كما أضاف: "لقد بدأوا بإنشاء المبنى لكنه لم يكتمل بعد، إنها عملية طويلة"، إلا أنه لم يذكر تفاصيل أخرى، قائلا إنها "معلومات سرية".