أسقف حلوان يصدر 7 قرارات احترازية للوقاية من كورونا

أصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة برئاسة الأنبا بسنتي أسقف الإيبارشية، ورئيس دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، بيانًا، اليوم الخميس، في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة كورونا المستجد وحفاظًا على الأقباط الإيبارشية من خطر العدو، فقررت الإيبارشية التالي:1- صلوات القداسات وأيضًا والاجتماعات بعدد لا يتجاوز أعداد المقاعد، على أن يجلس على كل مقعد فردًا واحدًا ويراعى على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية الكاملة.2- صلوات الإكليل يكتفي بحضور أسرتي العروسين فقط بعدد لا يتجاوز 10 أفراد.3- توقف الرحلات والمؤتمرات والخلوات الروحية وصلوات الحميم لحين اشعار أخر.4- يقتصر الافتقاد بالاتصال تليفونيًا.5- صلوات الجنازات يكتفي بحضور 20 فرد على الأكثر، وصلاة الثالث يكتفي بعمل ترحيم في أقرب قداس.6- استمرار مدارس الأحد بكل كنيسة بحد يقتصر على 25%.7- عدم التجمعات داخل أسوار الكنيسة أو في محيطها.