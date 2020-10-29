احتفال الحبيب على الجفرى بالمولد النبوى الشريف فى الحسين

بدأ علماء ومريدي الطرق الصوفية بمصر في التوافد على "ساحة روضة النعيم"، التابعة الداعية اليمني الحبيب علي الجفري بمنطقة الأزهر والحسين بوسط القاهرة، وذلك للاحتفال بمولد المصطفى الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.وقال الحبيب الجفري، عبر صفحة "روضة النعيم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الاحتفال سيقتصر على عدد محدود من العلماء والشيوخ والمريدين وذلك التزامًا بتعليمات الإجراءات الوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ويتوافد الآن، المئات من مريدي الطرق الصوفية ومحبي الحبيب الجفري للمشاركة في هذه الليلة المباركة للاحتفال بمولد رسول الله.