«الإحصاء»: 1.2% زيادة في عقود الزواج بين المصريين

أظهرت أحدث تقارير المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد عقود الزواج إلى 98.5 ألف عقد زواج خلال يوليو 2020 مقابل 97.3 ألف عقد زواج خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2% خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء إلى تراجع عدد شهادات الطلاق لـ20.9 ألف إشادة طلاق خلال يوليو 2020، مقابل 21.3 ألف إشادة طلاق خلال الشهر نفسه من عام 2019.يشار إلى أن إجمالى عدد عقود الزواج بلغ 175.5 ألف عقد زواج خلال أشهر كورونا من عام 2020، مقابل 202.6 ألف عقد زواج خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 13.3%، فيما بلغت أعداد حالات الطلاق خلال أشهر كورونا 32.1 ألف شهادة مقابل 47.6 ألف شهادة خلال الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض قدره 32.1% خلال عام.