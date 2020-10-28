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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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فرنسا تعلن الإغلاق الشامل بدءًا من الجمعة بسبب كورونا
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:29 م
كورونا في فرنسا
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أعلنت فرنسا الإغلاق الشامل بدءا من الجمعة مع استثناءات بينها المدارس بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.
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