سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 29-10-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29-10-2020 في البنوك المصرية

تراجع سعر اليدنار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.58، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.77 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.77 جنيه وللبيع 51..53، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.53، أما في بنك عودة فسجل للشراء 48.58 جنيه وللبيع 51.64.



وفي المصرف العربي الدولي استقر سعر الدينار أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك بلوم سجل للشرء 51.17 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.53، وفي مصرف أبوظبي الإ سلامي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.56، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.65، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.57.





أسعار الدينار الكويتي وفي بنك التعمير والإسكان استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.56، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.58 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.741 جنيه وللبيع 51.56، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.56.



وفي المقابل ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل في بنك الكويت الوطني للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.63، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47.