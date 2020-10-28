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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إنجى على بـ«الأسود» فى اليوم السادس للجونة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:11 م
إنجى على
إنجى على
إسلام جمال
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج إنجى على، صورًا لها بفستان أسود من الستان، عبر حسابها على إنستجرام.

ومن المقرر أن تطل إنجى علي، على "الريد كاربت" بهذا الفستان الذى أشاد به المتابعون لها عبر حسابها.

وكانت أثارت إطلالة المذيعة إنجي علي جدلا على السوشيال ميديا، على مدار اليومين الماضيين، حيث ارتدت المذيعة فستانا من القطن ذا لون أبيض فوق الركبة.

وكان فستان المذيعة إنجي علي خاليا من أي تفاصيل وألوان أخرى، فهو من الأبيض السادة، حيث ارتدت شوز أبيض مرصع بـ«الترتر».

وتعتبر إنجي علي من المهتمين بعالم الفن، حيث تعتبر المشاركة الرابعة لها على التوالي بمهرجان الجونة السينمائي.

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