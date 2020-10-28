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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نيللي كريم: فيلم «خط دم» مكتمل العناصر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:38 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بفيلم "خط دم"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، مشيدة بسيناريو الفيلم من ناحية الشخصيات وتماسك الأحداث.

وقالت نيللي كريم، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الفيلم مكتمل العناصر وأحداثه مثيرة ومشوقة، خاصة أنها تقدم شخصية جديدة عليها لم تقدمها من قبل، متمنية أن يلاقي المسلسل إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وأشارت إلى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب ومصاصي الدماء، ويجمعها بالنجم التونسي ظافر العابدين في ثاني تعاون بينهما، موضحة أن ما يهمها هو السيناريو وموضوع العمل.

وأوضحت أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها، والذي تخرج منه مستفيدة، مشيرة إلى أن الممثل المحترف ينبغي أن يتقمص جميع الشخصيات، وليست هناك شخصية أحب إلى من أخرى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والرعب حول نادر (ظافر) ولمياء (نيللي)، ونجاح خطتهما غير التقليدية في إعادة ابنهما إلى الحياة، ويحاولان التعامل معه، والتكيف مع طابعه العدواني واندفاعاته الغريزية ويثير أسلوب حياتهم المريب اهتماما غير مرغوب فيه من الجيران، فبعضهم يتعاطف معهم، والبعض الآخر ينتابه الفضول.

وطرح مؤخرا الملصق الدعائي للفيلم، وتظهر فيه نيللي كريم وهي تقف إلى جانب ظافر العابدين خلف طفلين جالسين، والفيلم من تأليف وإﺧﺮاﺝ رامي ياسين.

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