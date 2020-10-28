رانيا يوسف مطلوبة على «جوجل.. وخبيرة موضة: إطلالة موفقة

تصدرت الفنانة رانيا يوسف قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث "جوجل"، اليوم الأربعاء، بإطلالتها الأخيرة فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وأصبحت حديث رواد التواصل الاجتماعي.واختارت رانيا يوسف، جامب سوت شورت أسود اللون، بأكمام طويلة، في عرض فيلم شارل شابلن ظهرت باطلاله مثيره بتوقيع علامة elisabettafranchi، ونسقت معه كلاتش بالأسود، وحذاء بنفس اللون.وتعلق خبيرة الموضة، هبة عادل، قائلة: "وفقت ستايلست ياسمين علي الدين في اختيار المجوهرات المناسبة لإطلالة رانيا يوسف، منتقدة بطانة التوب التى اطلت بها، فجاءت غير موفقة بسبب ظهور حمالة الصدر الشفافة، فكان يمكن تجاوز البطانة، مضيفة أن اختيار الحذاء من علامة dolcegabbana، جاء مناسبًا مع الأوت فيت والمجوهرات.وتصميم الجامب سوت جاء، هو من مجموعة ربيع صيف 2019، لعلامة إليزابيتا فرانكي الإيطالية الشهيرة، وسبق أن تألقت به عارضة الأزياء شارون فونسيكا، بلونه البيج.وتنتقل خبيرة الموضة إلى المكياج، الذي وجدت أنه جاء صاخبًا، فيما أشارت إلى أن تسريحة الشعر موفقة، بلمسة الفنان، هيثم دهب.وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما بالرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار "الإنسان والحلم" وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.ويتنافس في المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.