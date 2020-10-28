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محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الخميس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 31

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:00 م
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غد الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى مع رياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل الغد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين، تكون حالة البحر الأبيض خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 75ر1 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 75ر1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الإسكندرية 29 19
وادى النطرون 29 19
طنطا 30 20
شبين الكوم 31 20
دمنهور 29 20
بلطيم 29 20
مطروح 25 17
السلوم 26 19
سيوة 27 16
بورسعيد 27 23
دمياط 27 21
الزقازيق 31 20
المنصورة 30 20
الاسماعيلية 31 20
السويس 30 21
العريش 28 21
رفح 27 20
راس سدر 31 22
نخل 31 19
نويبع 33 25
طابا 33 23
كاترين 28 16
الطور 30 21
شرم الشيخ 34 25
الغردقة 33 24
مرسى علم 33 24
الفيوم 32 20
بنى سويف 33 19
المنيا 33 19
أسيوط 34 18
سوهاج 35 19
قنا 37 21
الأقصر 38 23
أسوان 38 22
إدفو 38 21
أبوسمبل 37 20
الوادى الجديد 36 21
شلاتين 36 24
أبورماد 35 25
حلايب 33 25
رأس حدربة 33 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:



العظمى الصغرى
مكة المكرمة 37 24
المدينة 33 18
الرياض 31 15
المنامة 31 26
أبوظبى 33 23
الدوحة 32 24
الكويت 33 13
دمشق 32 12
بيروت 28 23
عمان 30 16
القدس 27 16
غزة 29 21
بغداد 34 13
مسقط 30 22
صنعاء 24 06
الخرطوم 39 25
طرابلس 22 17
تونس 24 15
الجزائر 21 12
الرباط 24 12
أنقرة 21 08
إسطنبول 21 14
إسلام أباد 29 13
نيودلهى 31 16
جاكرتا 33 25
بكين 16 02
كوالالمبور 33 24
طوكيو 22 12
أثينا 22 13
روما 20 08
باريس 15 12
مدريد 17 06
برلين 12 07
لندن 14 13
مونتريال 06 -03
موسكو 10 02
نيويورك 11 04
واشنطن 16 09
نواكشوط 36 23
أديس أبابا 24 09

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