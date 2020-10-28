الأرصاد: طقس الخميس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غد الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى مع رياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل الغد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحرين، تكون حالة البحر الأبيض خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 75ر1 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 75ر1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 31 21الإسكندرية 29 19وادى النطرون 29 19طنطا 30 20شبين الكوم 31 20دمنهور 29 20بلطيم 29 20مطروح 25 17السلوم 26 19سيوة 27 16بورسعيد 27 23دمياط 27 21الزقازيق 31 20المنصورة 30 20الاسماعيلية 31 20السويس 30 21العريش 28 21رفح 27 20راس سدر 31 22نخل 31 19نويبع 33 25طابا 33 23كاترين 28 16الطور 30 21شرم الشيخ 34 25الغردقة 33 24مرسى علم 33 24الفيوم 32 20بنى سويف 33 19المنيا 33 19أسيوط 34 18سوهاج 35 19قنا 37 21الأقصر 38 23أسوان 38 22إدفو 38 21أبوسمبل 37 20الوادى الجديد 36 21شلاتين 36 24أبورماد 35 25حلايب 33 25رأس حدربة 33 26أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:العظمى الصغرىمكة المكرمة 37 24المدينة 33 18الرياض 31 15المنامة 31 26أبوظبى 33 23الدوحة 32 24الكويت 33 13دمشق 32 12بيروت 28 23عمان 30 16القدس 27 16غزة 29 21بغداد 34 13مسقط 30 22صنعاء 24 06الخرطوم 39 25طرابلس 22 17تونس 24 15الجزائر 21 12الرباط 24 12أنقرة 21 08إسطنبول 21 14إسلام أباد 29 13نيودلهى 31 16جاكرتا 33 25بكين 16 02كوالالمبور 33 24طوكيو 22 12أثينا 22 13روما 20 08باريس 15 12مدريد 17 06برلين 12 07لندن 14 13مونتريال 06 -03موسكو 10 02نيويورك 11 04واشنطن 16 09نواكشوط 36 23أديس أبابا 24 09