رسائل شيخ الأزهر دفاعًا عن الرسول فى احتفالية مولده

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عدة رسائل لشعوب العالم الإسلامى بمناسبة الاحتفال بذکری المولد النبوي الشريف، والذي تنظمه وزارة الأوقاف، بحضور الرئيس السيسى، الذى كرم عددًا من علماء الدين.- قال "الطيب": لا نحتفل اليوم بشخص بل نحتفل بتجلى الإشراق الإلهي على البشرية جمعاء.- أكد على بقاء الإسلام والقرآن وخلودهما لأنه أمر تولاه الله بنفسه.- أضاف شيخ الأزهر: لولا النبي محمد وما أُرسل به لبقيت الإنسانية في ظلام دامس وضلال مبين.- تابع الإمام الأكبر: النبي محمد هو الرحمة المرسلة من الله للعالمين كافة.- أوصى قائلا: علينا تجديد مشاعر الحب والولاء للنبي محمد.- دعا "الطيب" للدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وبكل ما نملك من غالٍ ونفيس.- أكد أنه سيتم إطلاق منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة من مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف.- اختتم أن المنصة العالمية ستكون بكل لغات العالم فضلًا عن مسابقة عالمية عن أخلاق النبي.