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سياسي

«حماة الوطن» يهنئ السيسي بذكرى مولد النبوي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:43 م
اللواء محمد الغباشى
اللواء محمد الغباشى
إسلام نصير
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هنأ حزب "حماة الوطن" الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف أعاده الله على الأمة الإسلامية والمصريين بالخير، متمنيًا أن يعم الرخاء والاستقرار على الحبيبة مصر.

وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس الحزب إن ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بشرى للإنسانية، وبزوغًا لفجر الإسلام والحرية والرحمة الذي حمل إلى الدنيا مشاعل النور والهداية والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فكانت أمنًا وسلامًا للبشرية على مر الزمان، لذلك قال الله تعالي ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) ومناسبة المولد النبوي الشريف تأتى لنستلهم منها أسمى معاني الوفاء والتراحم والوسطية، ونحتفل بذكرى خاتم الأنبياء والمرسلين وندعو العلي القدير أن يديم على وطننا مصر التقدم والازدهار.

وأضاف "الغباشى" - في بيان اليوم الأربعاء - أن تصريحات الرئيس خلال الاحتفال اتسمت بالوضوح وبعثت للمصريين رسائل، مؤكدا أن قضية الوعى الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم.

وتابع: "يعتمدون على تفسيرات خاطئة لها مما يتطلب الاستمرار في المهمة والمسؤولية الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها لنحمى المجتمع والدولة من مخططات التخريب وأن شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء لا الهدم".

وطالب المصريين فى هذه المناسبة العطرة، بضرورة التوحد والاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية لمواجهة التحديات التى يواجهها الوطن، وحجمها كبير في الداخل والخارج، مشددًا على أن المخططات الدولية التي تستهدف تدمير مصر، لم تنتهي وتتغير لأنها لا تريد الخير لمصر.

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