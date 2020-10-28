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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحرير 1132 قضية تموينية متنوعة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:46 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل- عمرو المزيدي
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شنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات موسعة استهدفت اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت جهود الحملات -خلال 24 ساعة - عن ضبط 1132 قضية تموينية متنوعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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