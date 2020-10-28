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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

نقابة المعلمين: مقاضاة ولي أمر اعتدى على معلم بـ«سلاح أبيض» في الغربية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:43 م
خلف الزناتي
خلف الزناتي
نورهان عبدالرحمن
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كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى بحضور محامي النقابة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية حق المعلم عبدالمنعم سعد السنبختي، معلم خبير لغة عربية بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، المعتدى عليه بسلاح أبيض من قبل ولي أمر طالب، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليسرى، وتم نقله إلى المستشفى العام بسمنود وقررت اللجنة الطبية إجراء عملية شرائح ومسامير بقدمه.

وأعرب الزناتي عن بالغ غضبه لاستمرار حالات الاعتداء على المعلمين داخل المدارس، مشددًا على أن التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوض تمامًا، وأن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الدفاع عن حق المعلم عبدالمنعم سعد السنبختي.

وطالب نقيب المعلمين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إيجاد حلول فعالة لضبط دخول أولياء الأمور إلى حرم المدرسة لمنع حالات الاعتداء عليهم، مع ضرورة وجود تشريع لتجريم مثل هذه الاعتداءات التي كثرت بشكل ملحوظ.

ومن جهته، قال هشام الغلبان، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بسمنود، إن محامي النقابة توجه إلى مركز الشرطة وتم عمل محضر رقم 20755 2020 جنح سمنود، وتم إلقاء القبض على ولي أمر الطالب المعتدي على المعلم، وسيتم عرضه على النيابة.

وكان ولي أمر أحد طلاب مدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، قد تعدى على معلم داخل مدرسته، مستخدمًا سلاح أبيض، بعدما استدعت المدرسة الأول، لقيامه ابنه بالتطاول على معلمة الفصل ومشرف الدور.

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