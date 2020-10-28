تحرير 4546 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط 4546 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1764 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 226 مخالفة السير بدون تراخيص، 11 دراجة نارية مخالفة، 31 مخالفة شروط الترخيص، 16 مخالفة موقف عشوائى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.