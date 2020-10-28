السيسي يشهد احتفال «الأوقاف» بذكرى المولد النبوي اليوم

يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف.وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيكرم في هذه المناسبة عدد من علماء الدين.ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوزراء وكبار رجال الدولة، وممثلين عن الكنيسة ولفيف من الشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف وعدد من الأئمة والواعظات من مختلف المحافظات.ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حول مآثر الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الاستفادة بها وترجمتها فى حياتنا اليومية لنهضة الأمة الإسلامية، وكلمة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حول جهود الوزارة لتجديد الخطاب الديني والدعوى وتدريب الأئمة والواعظات ونشر الوعي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف من خلال التعاون مع مختلف الوزارات وبإصدار العديد من المؤلفات الثقافية والدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.