انطلاق فعاليات الملتقى العالمى الـ15 للتصوف.. غدًا

تنظم الطريقة القادرية البودشيشية ومشيختها بشراكة مع مؤسسة الملتقى، بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، الدورة الخامسة عشر من الملتقى العالمي للتصوف، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، حول موضوع "التصوف وتدبير الأزمات: دور البعد الروحي والأخلاقي في الحكامة الناجعة".وتقام الاحتفالات في الفترة من 12 إلى 19 ربيع الأول 1442هـ، الموافق من 29 أكتوبر إلى 05 نوفمبر، وسيتم تنظيم هذه الدورة افتراضيا في إطار احترام التدابير الوقائية من جائحة كورونا (كوفيد-19).ووفق الورقة العلمية للملتقى، فإن طرح موضوع هذه الدورة للنقاش، يأتي في صميم الحاجة التي يفرضها سياقنا المعاصر، بفعل ما نعيشه من تداعيات للأزمة الصحية التي حلت بنا، والتي كشفت عن كثير من الاختلالات التي يعاني منها مجتمعنا الإنساني على أكثر من مستوى، لذا ارتأى المنظمون طرح هذا الموضوع أمام الباحثين لمدارسته والوقوف عند كبريات الإشكالات التي يتضمنها، ومعالجته من كل جوانبه، سواء المعالجة النظرية لإدارة الأزمات، أو التناول الأصولي والتأصيلي لها، أو من خلال التجليات العملية والنماذج الواقعية.ويشارك في الملتقى ثلة من العلماء والباحثين والأساتذة الجامعيين من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والغربية، وسيتم بث جلساته على الصفحة الرسمية لمؤسسة الملتقى في موقع الفيسبوك، ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش).