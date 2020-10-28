حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الحمل، قالت:مهنيًا: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية، البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.عاطفيًا: سارع إلى تلطيف الأجواء مع الشريك، بعد التردد الذي اعتراك في الأيام الماضية لئلا تدفع الثمن.صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطّة للقضاء عليها قبل بداية فصل الشتاء.