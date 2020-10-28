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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 28 أكتوبر 2020

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:10 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الحمل، قالت:

مهنيًا: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية، البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.

عاطفيًا: سارع إلى تلطيف الأجواء مع الشريك، بعد التردد الذي اعتراك في الأيام الماضية لئلا تدفع الثمن.

صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطّة للقضاء عليها قبل بداية فصل الشتاء.

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