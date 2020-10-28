خبير: تحديد الفئة العمرية لراغبى العمرة يحرم 60% من المصريين

قال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن المؤشرات تشير إلى بدء تنظيم رحلات العمرة مع يناير المقبل، لافتا إلى أن تحديد الفئة العمرية حتى 50 عامًا يحرم أكثر من 60% من المصريين من الذهاب إلى العمرة هذا الموسم.وأشار "الغمرى"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن أكثر الفئات العمرية إقبالًا على رحلات العمرة من المصريين فهم فوق الـ50 عامًا، لافتا إلى أن الإقبال سيكون ضعيفًا من قبل المصريين نظرا للضوابط التى وضعتها المملكة التى ستزيد من أسعار برامج الرحلات، وخاصة بالضوابط التى وضعتها أن برامج المعتمرين ستنحصر بين 4 و5 نجوم، الأمر الذى سيرفع تكلفة البرنامج أمام راغبى العمرة.يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت عن ضوابط تشغيل رحلات العمرة للشركات ووكلاء السفر من خارج المملكة، وقد حددت أن تكون الفئة العمرية للمعتمرين من 18 حتى 50 عامًا وتقديم شهادة فحص لفيروس كورونا بنتيجة سلبية من أحد المعامل الموثقة بكل دولة وألا تتجاوز النتيجة 72 ساعة من تاريخ الوصول إلى المملكة.كما أعلنت أنه سيتم الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة فى المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوى والصلاة بالروضة الشريفة، وذلك من خلال التطبيق التى أتاحته لتنظيم العمرة "اعتمرنا"، كما اشترطت وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة لكل معتمر، لافتة إلى أن كل معتمر سيقوم بعزل صحى لمدة 3 أيام فور وصوله إلى الأراضى المقدسة داخل الفنادق المقيمين بها، ويتم إدخال بيانات المعتمرين للاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ24 ساعة، وتقسيم المعتمرين إلى مجموعات بحد أقصى 50 معتمرًا وتعيين مرشد لكل مجموعة.