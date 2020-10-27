للمرة الثانية.. آسر ياسين على السجادة الحمراء برفقة أولاده (صور)

حضر الفنان آسر ياسين للمرة الثانية على السجادة الحمراء برفقة أولاده وزوجته، ضمن فعاليات مهرجان الجونة بدورته الرابعة في اليوم الخامس له.وعلق آسر ياسين على اصطحاب أطفاله، قائلًا: إنه يريد أن تكون هذه الصور ذكرى جميلة للأبناء فيما بعد.وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما، بالرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.ويتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.