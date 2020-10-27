رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2020.. إليك التفاصيل

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2020





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يبحث العديد من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة عنلبدء صرفها، وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي بأن العلاوات الخمسة سيتم صرفها وفقا لما تحددة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تمنح للعديد من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ويبلغ عددهم ما يقرب من 10 مليون شخص، كما ستصرف للمتقاعدين في الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015، وفقا لما أعلنته الوزارة التضامن الإجتماعي.جاء صرف العلاوات الخمس من أجل دعم الدولة المصرية لمساندة المواطنين المصريين في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، ويبحث العديد من المواطنين عن رابط استعلام العلاوات الخمسة على مؤشر البحث جوجل، وهو www.nosi.gov.eg، وهذا الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.ويبلغ إجمالي قيم العلاوات المتأخرة لمدة خمس سنوات 7 مليار جنيها مصري من كل عام، على أن تبلغ قيم العلاوات المتأخرة الخمس والتي صدر قرار بصرفها 35 مليار جنيها مصري، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم صرف الدفعة الأولي خلال شهر يوليو الماضي أما الدفعة الثانية في أكتوبر الجاري.خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى- يقوم المواطن المصري بعمل بحث عن الموقع الإلكتروني وهو www.nosi.gov.eg، لمعرفة الاستعلام عن العلاوات الخمس ثم يقوم أصحاب المعاشات بكتابة الرقم القومي القائم بالصرف وكتابة الأسم الأول للأم باللغة العربية.- ثم يقوم المواطن بالضغط على ايقونة علامة صح "لست برنامج روبوت".-يضغط المواطن على إرسال الطلب.وجاء إطلاق موقع التأمينات والمعاشات للاستعلام عن الخمس علاوات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لدعم ومساندة المواطنين المصريين في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.