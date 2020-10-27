رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2020.. إليك التفاصيل

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:57 م
العلاوات الخمسة
العلاوات الخمسة
حسين العمدة
طباعة
يبحث العديد من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة عن رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2020 لبدء صرفها، وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي بأن العلاوات الخمسة سيتم صرفها وفقا لما تحددة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تمنح للعديد من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ويبلغ عددهم ما يقرب من 10 مليون شخص، كما ستصرف للمتقاعدين في الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015، وفقا لما أعلنته الوزارة التضامن الإجتماعي.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2020

جاء صرف العلاوات الخمس من أجل دعم الدولة المصرية لمساندة المواطنين المصريين في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، ويبحث العديد من المواطنين عن رابط استعلام العلاوات الخمسة على مؤشر البحث جوجل، وهو www.nosi.gov.eg، وهذا الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

ويبلغ إجمالي قيم العلاوات المتأخرة لمدة خمس سنوات 7 مليار جنيها مصري من كل عام، على أن تبلغ قيم العلاوات المتأخرة الخمس والتي صدر قرار بصرفها 35 مليار جنيها مصري، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم صرف الدفعة الأولي خلال شهر يوليو الماضي أما الدفعة الثانية في أكتوبر الجاري.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

- يقوم المواطن المصري بعمل بحث عن الموقع الإلكتروني وهو www.nosi.gov.eg، لمعرفة الاستعلام عن العلاوات الخمس ثم يقوم أصحاب المعاشات بكتابة الرقم القومي القائم بالصرف وكتابة الأسم الأول للأم باللغة العربية.

- ثم يقوم المواطن بالضغط على ايقونة علامة صح "لست برنامج روبوت".

-يضغط المواطن على إرسال الطلب.

وجاء إطلاق موقع التأمينات والمعاشات للاستعلام عن الخمس علاوات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لدعم ومساندة المواطنين المصريين في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

قد يهمك أيضا:

الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

مصر تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

العربية: مصر والسودان بحثتا تسليم عناصر الإخوان الهاربة بالخرطوم

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

تركى آل الشيخ يعلق على تصريحات رمضان صبحي

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

«العملاق النائم» يظهر في القطب الشمالي

شركة أمريكية ترجع اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا لمعدات كهربائية

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

أيام زمان

إفلاس وجوع في بدايات زواج جيهان والسادات.. «كنت آكل ما يتبقى من أنور»

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
ثروت الخرباوي
نعيب فرنسا والعيب فينا
ماجد حبته
قطر تتحدى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

«كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» يختتم برنامج الإنتاج الثقافى لأكتوبر

وزير الثقافة الفلسطينية يطلق كتاب «التاريخ الاجتماعي لمدينة بيت لحم»

ابنة نجيب محفوظ تكشف: ريا وسكينة كانا يريدان قتل رياض القصبجي

خطأ فى جدول مهرجان «سماع» يثير استياء الجمهور