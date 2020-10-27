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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث: حبس زوجين تركا طفلهم حتى الموت وإحالة سيدة قتلت ابنها للجنايات وضبط سائق تحرش بطفلة بالقليوبية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:03 م
مكان الواقعة
مكان الواقعة
حسام محفوظ
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ترصد الدشتور نشرة الحوادث اليوم حيث شهد اليوم الثلاثاء، عددًا من الحوادث والقضايا التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

- حبس زوجين تركا رضيعهما يموت جوعًا لمدة 9 أيام بالقليوبية
قررت نيابة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حبس زوجين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببهما فى وفاة نجلهما الطفل "أنس"، 4 أشهر، بعدما تركاه دون إطعام لمدة 9 أيام كاملة حتى مات جوعا.

- إخماد حريق مسجد صقر قريش دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، من إطفاء حريق نشب بمسجد صقر قريش (بحى البساتين) دون إصابات أو تأثير على المبنى.

- سقوط عصابة «الشرطة المزيفة» في السلام
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.
- شهود عيان: مسجل لاحق شقيقين وذبحهما في الشرابية
استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال شهود العيان في مقتل شقيقين على يد مسجل في منطقة الشرابية، فى الشارع، وأمام المارة بسبب خلافات الجيرة.
وأكدوا أن المجني عليهما يعملان في إصلاح السيارات وليس لهما عداء في المنطقة، ويوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليهما، فتعدى عليهما بالضرب، ثم أمسك سلاحًا أبيضًا وجرى خلفهما في الشارع قاصدًا قتلهما.
- ضبط سائق تحرش بطفلة فى القليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سائق) بمركز شرطة الخانكة بالقليوبية عقب قيام عدد من الأهالى بإحدى القرى بدائرة المركز بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليه بالضرب؛ لقيامه بالتحرش بطفلة بالقرية.
- إحالة سيدة قتلت نجلها بعد التحرش بها لـ«جنايات المنيا»
أحال المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابات المنيا، سيدة متهمة بقتل نجلها بمساعدة زوجها؛ إلى محكمة الجنايات؛ لقيامه بالتحرش الجنسي بها.
- قتل 3 أطفال وامرأة.. القبض على مرتكب «مذبحة المغاربة» بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج بالتنسيق مع الأمن العام من إلقاء القبض على عامل جرجا مرتكب مذبحة قرية المغاربة دائرة قسم جرجا، والتي راح ضحيتها 4 أشخاص زوجة المتهم ونجليه وبنت الجيران.
وتمكنت مأمورية من قوات أمن سوهاج بالتنسيق مع قوات أمن القاهرة من القبض على المتهم أثناء اختبائه بعزبة النخل وجارٍ ترحيل المتهم إلى سوهاج.

- نجل قتيل الشرابية أمام النيابة: دافعت عن والدي فأصابني المتهم
استمعت النيابة لأقوال نجل أحد القتلى بالشرابية الذي أكد أنه فوجئ بقيام المتهم بالتعدي عليهم على الرغم من التصالح فيما بينهم علي الخلافات السابقة، لافتًا إلى أن المتهم كثير التعرض له ولوالده بالإيذاء ويقوم بمضايقتهم ويوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم وعمّه ووالده فقام بطعنهما بسلاح أبيض وعندما حاول الدفاع عن والده وعمه قام بإصابته.

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