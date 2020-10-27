وضع حجر أساس منطقة التجارة الحرة بين الخرطوم وجوبا

وضعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية الدكتورة هبة محمد علي، ووزيرة الدفاع من جنوب السودان إنجلينا جيني تيني، حجر الأساس لمنطقة التجارة الحرة بين البلدين بمنطقة "المخاليف" في محلية "الجبلين"، بولاية النيل الأبيض (جنوب جمهورية السودان)، للارتقاء بتجارة الحدود بين الدولتين.وشهد وضع حجر الأساس وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم، ووزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، ومدير الجمارك الفريق بشير الطاهر بشير، ووالي ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق، وعدد من المسئولين من دولة جنوب السودان.وأكدت وزيرة المالية السودانية، تعدد الفوائد الاقتصادية للمناطق الحرة ومساهماتها في تطوير علاقات الدول، مشيرة للعلاقات المتجذرة مع دولة جنوب السودان.وأشارت إلى أن المناطق الحرة تعمل على توفير فرص عمل عديدة لسكان المنطقة وتحقيق عوائد كبيرة لخزينة الدولة من العملة الحرة، مؤكدة أن المنطقة الحرة في مرحلتها الأولى سترتكز على مشروع صناعي للمنتجات التصديرية التي تزخر بها الولاية.من جانبه، أكد والي النيل الأبيض إسماعيل وراق، أن محلية الجبلين تتمتع بموارد متعددة تسهم في إنجاح تلك المنطقة الحرة، مؤكدا التزام الولاية بفتح الأبواب لكل المستثمرين.وأشار وراق إلى أن اتفاقية السلام، التي تم توقيعها في جوبا، تسهم في حقن الدماء لفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد ترتكز على التنمية والازدهار.