دولت بهتشلى يهذي بعد تعطل شاشة العرض بالبرلمان التركي (فيديو)

وتلقي الصورة بالضوء على دولت بهتشلي وهو يحاول أن ينقذ عربة أردوغان المعطلة، التي أصبحت غير قابلة للعمل، فلم يصبح حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان قادرا على السيطرة على زمام البلاد بعد حالة الاقتصاد المتردية وأفواه المواطنين الجائعة.

تعرض حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، للحظات تلعثم وصلت إلى الهذيان والتفوه بعبارات بلا معنى، بعد أن اختفى النص الذي يقرأه من شاشة مقابلة.وكان رئيس حزب الحركة القومية يقرأ كلمته خلال اجتماع حزب الحركة القومية التركي بمقر البرلمان من شاشة مقابلة، ومع حدوث عطل مؤقت، صمت فترة ثم تفوه بعبارات بلا معنى، ما دعا الأتراك إلى شن حملة سخرية من حليف الرئيس.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تركيا، مقطع فيديو أثناء هذيان "بهتشلي"، وتصدر اسمه قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في تركيا، مشيرين إلى الهذيان يكشف عن إلقاء رئيس حزب الحركة القومية بيانات القصر الحاكم ولا يعبر عن خطاباته، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.وذكرت مواقع تركية، من بينها "كي ار تي" التركي الفيديو، تحت عنوان لحظات صعبة عاشها بهتشلي أثناء تعطل شاشة عرض النصوص، مؤكدا أنها أصعب اللحظات التي يمر بها زعيم الحركة القومية.وقبل يومين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا صورة تعبيرية عن علاقة أردوغان وبهتشلي، وتعكس حقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي وصلت إليها تركيا.