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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة يونانية: واشنطن تبيع طائرة F-35 لأثينا بدلًا من أنقرة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:54 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "جريك سيتي نيوز" اليونانية، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لليونان مؤخرا كانت بمثابة الضوء الأخضر لتوريد طائرات F-35 لأثينا.

وتابعت أن هناك تقارير عن وصول وإدراج 6 مقاتلات من طراز F-35 في ترسانة سلاح الجو اليوناني، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن 6 طائرات من طراز F-35 "سيتم رسمها باللونين الأزرق والأبيض" وهي نفس الطائرات كانت في الأصل لتركيا.

وبشكل أكثر تحديدًا، وفقًا لصحيفة إستيا، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى اليونان، تمت مناقشة توريد 20 طائرة من طراز F-35 والاتفاق عليها، وسيتم شراء ستة منها في عام 2022 وسيتم تسليمها مع أول ست طائرات مقاتلة من طراز رافال من فرنسا.

ووفقًا لإستيا، ستبيع الولايات المتحدة لليونان طائرات F-35 التي طلبتها تركيا بتسهيلات وتعاملات حكومية متفق عليها مسبقا.

وأكدت الصحيفة اليونانية، أن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسي S-400 وتفعيله مؤخرًا قد قلب الطاولة لصالح اليونان.

ولا يقتصر رد فعل الولايات المتحدة على تسليم طائرات F-35 إلى اليونان ولكن أيضًا على إمكانية نقل قاعدة إنجرليك النووية التابعة لحلف الناتو في تركيا إلى جزيرة كريت.

ويتم بالفعل مناقشة القضية رسميًا من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، كما أنه من المقرر توقيع اتفاقية الدفاع في غضون أيام قليلة، وستقترح الحكومة على البرلمان تمديدها لمدة خمس سنوات.

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