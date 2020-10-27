البرلمان الأوروبي: أردوغان يدعم الإرهاب

قال إيفان دافيد، عضو البرلمان الأوروبي التشيكي، اليوم الثلاثاء، إن النظام الحاكم في تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، متورط في دعم الإرهاب وإثارة الأوضاع في عدة دول، وآخرها تدخله غير المشروع في إقليم ناجورنو قره باغ.ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن دافيد قوله إن نظام أردوغان ينفذ عدوانًا مستمرًا على الأراضي السورية، وهو يدعم بانتظام الإرهابيين في إدلب.وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن النظام التركي يعمل على إشعال الصراع في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى شن هجمات متكررة على شمال العراق، وخرقها المستمر المياه الإقليمية والمجال الجوي لقبرص واليونان، وهما دولتان عضوان في الناتو والاتحاد الأوروبي.وتابع إيفان دافيد أن تركيا انضمت على الفور إلى الصراع في منطقة ناجورنو قره باغ، وأرسلت الآلاف من الإرهابيين والمرتزقة إلى هناك من أجل تأجيج الصراع.