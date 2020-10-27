ضبط أمين عهدة جمع 39 طن أرز تمويني فاسد بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أمين عهدة بإحدى فروع الجملة التابعة لإحدى شركات تجارة الجملة لتجميعه 39٫4 طن أرز تموينى غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية.وذلك لارتفاع نسبة الكسر والشوائب وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية واحتوائها على بعض الحشرات.وذلك تمهيدًا لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية متربحًا من ذلك ومهدرًا أموالًا طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.