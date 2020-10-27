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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية» السعودية: نرفض الرسوم المسيئة وربط الإسلام بالإرهاب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:39 ص
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
هبه محمد
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أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة تُدين كل عمل إرهابي أيًا كان مرتكبه، وأنها تستنكر الرسوم المسيئة للرسول وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.

وأضاف المصدر المسؤول في الخارجية السعودية، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز"، أن المملكة تدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام، وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك.

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