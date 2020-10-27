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الثقافة

الليلة.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» تضئ ساحة الهناجر مجددًا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:09 ص
الليلة الكبيرة
الليلة الكبيرة
نضال ممدوح
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يعود مرة أخرى العرض المسرحي "كأنك تراه"، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية٬ حيث يشارك البيت الفني للمسرح في ختام برنامج القطاع لشهر أكتوبر.

العرض "كأنك تراه" من إنتاج مسرح الطليعة، تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، والبطولة للفنانين: محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، إيهاب بكير، مريم هاني، ندى عاصم، أحمد عبد الهادي، محمد الجعفري، عمرو خالد، الطفلة إنجي إيهاب وكوكبة من المنشدين.. إخراج ماهر محمود.

"كأنك تراه" عرض غنائي درامي يناقش عددَا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل: الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، انشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش والكذب، التحايل باسم الدين لتحقيق المكسب، العلاقة بين المسلم والمسيحي، الإرهاب.. إلخ ومقارنتها بأخلاق وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال استحضار شخصية أحد الصحابة وهو الصحابي أويس القرني.

يعقب عرض المسرحية استراحة نصف ساعة، يليها يعرض أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ديكور مصطفى كامل، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.
كأنك تراه
كأنك تراه

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